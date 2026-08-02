Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar” çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

ÖZEL TİMLER CEZAEVİNİ ABLUKAYA ALDI

Koğuşlardan yükselen alevler ve dumanlar üzerine Yunan polisi kırmızı alarma geçti. İtfaiye ekipleri 5 araç ve 15 personelle yangına müdahale ederken; Yunanistan Çevik Kuvveti (MAT), OPKE, DİAS ve DRASI gibi özel operasyon birimleri cezaevi çevresinde etten duvar ördü. Nefeslerin tutulduğu anların ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve olayda şans eseri yaralanan olmadı.