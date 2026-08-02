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Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar” çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Bayğaralar" suç örgütü lideri Ramazan Bayğara, Adalet Bakanlığı'nın hamlesiyle Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Ancak Atina'daki cezaevinde nakil işlemleri başladığı sırada iade kararını duyan destekçi mahkumlar öyle bir eyleme imza attı ki, cezaevi bir anda alevlere teslim oldu. Yunan özel timlerinin alarma geçip ablukaya aldığı o anlarda yaşananlar duyanları şaşkına çevirdi...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 10:23
Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

Türkiye'nin yakından takip ettiği son yılların en büyük organize suç yapılanmalarından biri olan "Bayğaralar" çetesinin kurucusu Ramazan Bayğara'nın iade sürecinde film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda Yunanistan yetkilileri, cezaevinde bulunan çete liderinin Türkiye'ye iadesine onay verdi.

Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

İADE EDİLMEMEK İÇİN KOĞUŞU ATEŞE VERDİLER

Nakil işlemini gerçekleştirmek üzere Göçmenlik Alt Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Atina'daki Korydallos Cezaevi'ne girdiğinde büyük bir kaos patlak verdi. İade edileceğini anlayan Ramazan Bayğara polise direnerek hücresinden çıkmak istemedi.

Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

Olayı gören yaklaşık 30 mahkum, duyanları şaşkına çeviren bir eyleme imza atarak koğuş girişine barikat kurdu ve içerideki yatakları ateşe verdi.

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Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

ÖZEL TİMLER CEZAEVİNİ ABLUKAYA ALDI

Koğuşlardan yükselen alevler ve dumanlar üzerine Yunan polisi kırmızı alarma geçti. İtfaiye ekipleri 5 araç ve 15 personelle yangına müdahale ederken; Yunanistan Çevik Kuvveti (MAT), OPKE, DİAS ve DRASI gibi özel operasyon birimleri cezaevi çevresinde etten duvar ördü. Nefeslerin tutulduğu anların ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Çıkan cezaevi isyanının özel güvenlik güçlerince bastırılmasının ardından idari soruşturma başlatıldı. Direnişi kırılan Ramazan Bayğara ise havalimanına nakledilerek geniş güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye gönderildi.

Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de

SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Mayıs 2024'te Interpol'ün kırmızı bülteniyle Atina'da kıskıvrak yakalanan Ramazan Bayğara'nın iade dosyası oldukça ağır suçlamalar içeriyor. Şüpheli hakkında Türkiye'de; "kasten öldürme", "suç örgütü kurma ve yönetme", "uyuşturucu ve silah ticareti" ile "göçmen kaçakçılığı" gibi ciddi suçlardan tam 14 ayrı yakalama kararı bulunuyordu.

#TÜRKİYE #INTERPOL #ADALET BAKANLIĞI