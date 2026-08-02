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Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar” çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de
Adalet Bakanlığı istedi Yunanistan iade etti... Bayğaralar” çetesinin kurucusu Ramazan Baygara Türkiye’de
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Bayğaralar" suç örgütü lideri Ramazan Bayğara, Adalet Bakanlığı'nın hamlesiyle Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Ancak Atina'daki cezaevinde nakil işlemleri başladığı sırada iade kararını duyan destekçi mahkumlar öyle bir eyleme imza attı ki, cezaevi bir anda alevlere teslim oldu. Yunan özel timlerinin alarma geçip ablukaya aldığı o anlarda yaşananlar duyanları şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 10:23