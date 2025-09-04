ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

1500 ZABIT KATİBİ ALIMI İÇİN UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

b) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla; en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

c) Sözlü Sınav Tarihi;

Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.