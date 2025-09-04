ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımında başvuru döneminin sona ermesinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. İstihdam edilmek üzere1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvurular gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenileceğini araştırmaya koyuldu. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru alım sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar...