Trend Galeri Trend Yaşam ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımında başvuru döneminin sona ermesinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. İstihdam edilmek üzere1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvurular gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenileceğini araştırmaya koyuldu. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru alım sonuçları ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2025 15:45
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılında toplam 20 bin personel alımı planlıyor. İlk aşamada ise 5 bin kişilik kadro için başvuru süreci tamamlandı. En çok pozisyon, 1500 zabıt katibi ve 3172 infaz koruma memuru olarak ayrıldı. Ayrıca, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli de işe alınacak. Başvurular sona erdikten sonra herkesin gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru atama sonuçları ne zaman duyurulacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin kişilik personel alımı için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Ancak, sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kapsamında, sözleşmeli olarak 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alınacak.

Bunun yanı sıra, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde ise Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereği 1500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

UYGULAMALI VE MÜLAKAT SINAVI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 5 bin personel alımı, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Adalet komisyonlarınca düzenlenecek sınava; 2024 KPSS'de lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

1500 ZABIT KATİBİ ALIMI İÇİN UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

b) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla; en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

c) Sözlü Sınav Tarihi;

Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.