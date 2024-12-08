ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapacağını kamuoyuna duyurmuştu. Bu kapsamda, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Seçme Sınavı, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin düzenlediği yazılı sınav, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan iki ayrı merkezde yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi arama motorlarında mercek altına sorguluyor. Peki, ÖSYM'nin düzenlediği İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?