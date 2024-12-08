Trend Galeri Trend Yaşam ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapacağını kamuoyuna duyurmuştu. Bu kapsamda, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Seçme Sınavı, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin düzenlediği yazılı sınav, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan iki ayrı merkezde yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi arama motorlarında mercek altına sorguluyor. Peki, ÖSYM'nin düzenlediği İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.12.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:52
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştu. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Seçme Sınavı'nın yazılı etabı, 7 Aralık Cumartesi günü tamamlandı. Şimdi, sınavı tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2024 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALIMI İÇİN SINAVLAR TAMAMLANDI!

Adalet Bakanlığı, açıktan 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapmak üzere yazılı ve sözlü sınav düzenleyeceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen yazılı sınav, 7 Aralık 2024 tarihinde Ankara'nın Çankaya (062) ve Yenimahalle (067) ilçelerinde bulunan iki sınav merkezinde başarıyla tamamlandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Sınav sonuçları, 27 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinde, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan adaylar, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımında belirlenen kadro sayısının (300) iki katı kadar (600) aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav için çağrılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü sınav için çağrılan adaylar, yazılı sınavda en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak. Ayrıca, 600. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Adayların başarı sıralamaları, sınav sonuç belgelerinde yer alacaktır.

Sonuçlar açıklanırken, kontenjana giren adaylar için "Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasından takip ediniz." ifadesi yer alacak. 70 puan ve üzeri alıp kontenjanı geçemeyen adaylarda ise "Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız." yazacak. 70 puanın altında alan adaylar ise "Kazanamadınız." şeklinde bilgilendirilecektir.

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