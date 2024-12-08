ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: 400 icra müdürü alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan adaylar, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımında belirlenen kadro sayısının (300) iki katı kadar (600) aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav için çağrılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü sınav için çağrılan adaylar, yazılı sınavda en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak. Ayrıca, 600. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Adayların başarı sıralamaları, sınav sonuç belgelerinde yer alacaktır.

Sonuçlar açıklanırken, kontenjana giren adaylar için "Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasından takip ediniz." ifadesi yer alacak. 70 puan ve üzeri alıp kontenjanı geçemeyen adaylarda ise "Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız." yazacak. 70 puanın altında alan adaylar ise "Kazanamadınız." şeklinde bilgilendirilecektir.