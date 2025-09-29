Trend
Galeri
Trend Yaşam
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması geçtiğimiz günlerde sonuca bağlandı. Binlerce çalışan promosyon ödemesi için miktarın netleşmesini beklerken aynı zamanda da ödeme tarihine odaklandı. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 14:29