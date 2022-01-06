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Adana’da öldü sanılan bebek mezarlık yolunda ağlamıştı! Mucize bebekte yeni gelişme!

Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Öldü sanılarak kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde devam ediyor. Baba Hasan Sert, bugün hastanenin kendilerinden anne sütü istediğini belirterek, "Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 17:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 18:08 PAYLAŞ