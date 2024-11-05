Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Olay, 3 Kasım'da saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti.