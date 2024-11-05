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Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Adana'da barışmak istediği eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u (25) başından vurarak öldüren, daha sonra intihar girişiminde bulunan polis memuru Muhammed Kürşad Eskikanbur (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:39
Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Olay, 3 Kasım'da saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti.

Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Eskikanbur, Daniyar'ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp, Eskikanbur'u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu.

Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Peşinden giden Muhammed Kürşad Daniyar, Eskikanbur'u başından tabancayla vurup, öldürdü. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

Adana’da önce eski sevgilisini öldüren ardından ise intihar eden polis memuru hayatını kaybetti

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Fahriye Asena Eskikanbur, Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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