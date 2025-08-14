Trend Galeri Trend Yaşam Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2025 Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru ekranı

Adli Tıp Kurumu, farklı pozisyonlarda 155 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başladı. Adaylar başvuru işlemlerini e- Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:21
Adli Tıp Kurumu personel alımı başladı. Farklı pozisyonlar için yapılacak alımların başvuru koşulları ise netleşti. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Peki, kamuya personel alımı ne zaman, başladı mı?

ADLİ TIP KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayıp, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

ATK BAŞVURU ŞARTLARI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS'ye giren adaylardan, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için aranan puan türünden en az 60 puan, diğer pozisyonlar için ise her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alanlar başvurabilecek.

ADLİ TIP KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklar.

