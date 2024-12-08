Trend Galeri Trend Yaşam AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

AFAD personel alımı başvuru işlemleri 9-17 Aralık 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) gerçekleştirilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev almak üzere 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımlarda uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki sınav düzenlenecek. Peki, AFAD 1000 personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:51
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?
AFAD taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. AFAD personel alımı başvuruları belirtilen tarihlerde alınacak olup, KPSS puanı şartı aranacak. Ayrıca adaylar, Şubat ayında düzenlenecek uygulamalı sınava katılım sağlayacak. Peki, AFAD personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartlar neler? İşte detaylar…
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10:00 – 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ayrıca başvuru sonuçları da Başkanlık internet adresinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.

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