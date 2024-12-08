AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: 2024 AFAD 1000 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve nasıl başvurulur?

AFAD personel alımı başvuru işlemleri 9-17 Aralık 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) gerçekleştirilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev almak üzere 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımlarda uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki sınav düzenlenecek. Peki, AFAD 1000 personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, detaylar...