Trend
Galeri
Trend Yaşam
Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 18.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:08