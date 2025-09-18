Trend Galeri Trend Yaşam Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.09.2025 23:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:08
Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

CEVAP: Cezayir

Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Afrika kıtasının yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı