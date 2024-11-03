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Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

Afyonkarahisar'da F.T. idaresindeki minibüs, indirdiği N.I.M. (52) ve S.K.Y. (67) isimli iki yabancı uyruklu kadını ezerek ağır yaraladı. Kazaya neden olan minibüs şoförü F.T. tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:27
Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

Kaza, cuma günü saat 14.30 sıralarında Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Irak uyruklu N.I.M. (52) ve S.K.Y.'yi (67) indirdi.

Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şoför F.T. ise gözaltına alındı. F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

ARAÇ ÜZERLERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu anlar yer aldı.

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