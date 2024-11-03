Afyonkarahisar’da indirdiği yolcuları ezen şoför tutuklandı

Afyonkarahisar'da F.T. idaresindeki minibüs, indirdiği N.I.M. (52) ve S.K.Y. (67) isimli iki yabancı uyruklu kadını ezerek ağır yaraladı. Kazaya neden olan minibüs şoförü F.T. tutuklandı.