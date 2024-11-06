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Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar Kasım ayı itibariyle merak edilip araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirleniyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlardaki destek ödemeleri, 4 farklı gelir aralığına göre hesaplara aktarılıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? Kasım 2024 aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:12
Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. İhtiyaç sahibi aileler, destek ödemelerinin hesaplarına ne zaman geçeceğini öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Bakanlık, ödemelerin zamanında yapılması için gerekli hazırlıkları tamamlıyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, yanıtı.

Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemelerinin, 15 Kasım'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek."

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

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