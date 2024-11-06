Aile Destek Ödemesi son ödeme tarihi ne zaman, bitti mi? 2024 Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar Kasım ayı itibariyle merak edilip araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirleniyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlardaki destek ödemeleri, 4 farklı gelir aralığına göre hesaplara aktarılıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? Kasım 2024 aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...