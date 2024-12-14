Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, hak sahiplerinin merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, hane içi gelire göre değişen tutarlarda yapılan bu ödemeler, her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2024 yılının sonuna kadar devam etmesi beklenen ödemelerin yıl sonunda sonlanıp sonlanmayacağı ise hala gündemdeki sorulardan biri. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak?