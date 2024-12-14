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Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, hak sahiplerinin merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, hane içi gelire göre değişen tutarlarda yapılan bu ödemeler, her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2024 yılının sonuna kadar devam etmesi beklenen ödemelerin yıl sonunda sonlanıp sonlanmayacağı ise hala gündemdeki sorulardan biri. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:05
Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri, bu dönemde hak sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Hak sahipleri, ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ödemeler devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri, 10 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların devam ettiğini ve her bireyi göz ardı etmeyen bir sosyal hizmet anlayışıyla bu desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Göktaş, gelişen toplum ihtiyaçlarına uygun sosyal yardım programlarını daha etkili hale getirmek amacıyla çeşitli iyileştirmeler yaptıklarını belirtti. "Sosyal yardım hizmetlerimizi daha kapsamlı ve bütüncül bir şekilde sunarak, vatandaşlarımızın her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm bireylere eşit, adil ve erişilebilir hizmet sunmak için gerekli adımları atıyoruz," şeklinde açıklamada bulundu

Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Aile Destek ödemelerinin yıl son itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Konuya ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı Aralık 2024? Aile Destek Ödeme Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

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1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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