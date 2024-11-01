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Airbnb kirası dava konusu oldu! Beyoğlu'da ölen Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlenmiş

Norveçli Egıl Skarbo ve Yunanistan vatandaşı Evangelia Vranaki, İstanbul'da 'Airbnb' uygulaması üzerinden kiraladıkları evde doğalgazdan zehirlendi. Ev sahibine 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 01.11.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 07:06
Airbnb kirası dava konusu oldu! Beyoğlu’da ölen Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlenmiş

Dünya genelinde turistlerin konaklama için kullandığı Airbnb uygulaması dava konusu oldu. Tam olarak yasal zemine oturtulamayan kiralama yönteminin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sorunları da beraberinde getirdi.

Airbnb kirası dava konusu oldu! Beyoğlu’da ölen Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlenmiş

Norveç'ten Türkiye'ye geçtiğimiz 12 Ocak'ta gezi amacıyla gelen turist Egıl Skarbo ve Yunanistan vatandaşı Evangelia Vranaki, 'Airbnb' uygulaması üzerinden Beyoğlu'nda bir daire kiraladı.

Airbnb kirası dava konusu oldu! Beyoğlu’da ölen Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlenmiş

KİRALIK DAİREDE ÖLÜ BULUNDU

Daireye giren çiftten haber alamayan Egıl Skarbo'nun bir arkadaşı, ev, kiralayan Hülya E. isimli kişiye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine apartman görevlisi İbrahim E. yedek anahtarla içeriye girince çifti yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu.

Airbnb kirası dava konusu oldu! Beyoğlu’da ölen Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlenmiş

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadın ise üzerine ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Airbnb kirası dava konusu oldu! Beyoğlu’da ölen Norveçli turist kiralık evde gazdan zehirlenmiş

DOĞALGAZ KAÇAĞI ZEHİRLENMEYE YOL AÇTI

Emniyet güçleri ve doğalgaz teknikerleri kiralık dairede yaptıkları incelemede karbondioksit yoğunluğu bulunduğunu tespit ederek ölçüm gerçekleştirdi.

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