AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2026: AJET indirimli bilet kampanyası ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

Yurt dışı seyahat hayali kuranlar için AJet'ten beklenen hamle geldi. 2026 yılının ilk çeyreğini kapsayan bu dev kampanya, özellikle sırt çantalı gezginler ve kış tatili planlayanlar için büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Türkiye'nin pek çok noktasından yurt dışına açılan AJet kanatları, bu kez "herkes uçsun" diyerek bilet fiyatlarını sembolik bir seviyeye çekti. 9 dolardan başlayan baz fiyatlara vergilerin eklenmesiyle oluşan son rakamlar biletleme ve seyahat tarihleri ile duyuruldu.