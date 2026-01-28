AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2026: AJET indirimli bilet kampanyası ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

AJet, yurt dışı rotalarında bir indirim başlattı. "Kış Rotanı Seç" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşları sadece 9 USD + vergilerle satışa sunuluyor. Avrupa'dan Balkanlar'a, pek çok noktaya ekonomik uçma fırsatı sunan kampanyanın detayları netleşti. Peki, AJet 9 dolar bilet kampanyası ne zaman bitiyor? Seyahat dönemi hangi tarihleri kapsıyor? İşte bütçenizi koruyacak o uçuş takvimi.
Türkiye Çıkışlı Fırsat Uçuşları
|
ÜLKE
|
ÇIKIŞ
|
VARIŞ
|
ÜCRET
|
Bosna-Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
1 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Bosna-Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
1 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kosova
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
1 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kuzey Makedonya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
1 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Danimarka
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsveç
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
10 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Süleymaniye - Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU)
|
12 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Arnavutluk
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)
|
14 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Gence - Gence Havalimanı (GNJ)
|
18 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Nahçıvan - Nahçıvan Havalimanı (NAJ)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Çekya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Prag - Václav Havel Havalimanı (PRG)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Gürcistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Gürcistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İspanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Madrid - Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Macaristan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Arnavutluk
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)
|
22 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
24 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
28 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Belçika
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İran
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İspanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Barselona - Barselona El Prat Havalimanı (BCN)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
32 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
35 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
37 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İran
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
37 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Cezayir
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Lübnan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Beyrut - Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı (BEY)
|
43 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suriye
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)
|
47 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Rotterdam - Rotterdam The Hague Havalimanı (RTM)
|
48 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
St. Petersburg - Pulkovo Havalimanı (LED)
|
53 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
54 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
54 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)
|
55 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)
|
58 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)
|
58 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
59 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
64 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
75 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suriye
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)
|
77 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suriye
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Halep - Halep Uluslararası Havalimanı (ALP)
|
78 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
79 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
79 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)
|
79 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)
|
89 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Özbekistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)
|
92 USD'den başlayan fiyatlarla
Yurt Dışı Çıkışlı Fırsat Uçuşları
|
ÜLKE
|
ÇIKIŞ
|
VARIŞ
|
ÜCRET
|
Almanya
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 GBP'den başlayan fiyatlarla
|
Bosna-Hersek
|
Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Bosna-Hersek
|
Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Danimarka
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Kosova
|
Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
Rotterdam - Rotterdam The Hague Havalimanı (RTM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Kuzey Makedonya
|
Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
1 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Gence - Gence Havalimanı (GNJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Nahçıvan - Nahçıvan Havalimanı (NAJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Belçika
|
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Çekya
|
Prag - Václav Havel Havalimanı (PRG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Gürcistan
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Gürcistan
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Süleymaniye - Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
12 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
18 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 GBP'den başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İspanya
|
Madrid - Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İsveç
|
Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Macaristan
|
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
|
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Arnavutluk
|
Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
20 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İspanya
|
Barselona - Barselona El Prat Havalimanı (BCN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Lübnan
|
Beyrut - Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı (BEY)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
29 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Arnavutluk
|
Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
30 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
35 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
38 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İran
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
39 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
39 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
41 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
42 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
43 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Cezayir
|
Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
İran
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
49 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
49 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
49 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
50 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
54 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
59 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
59 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
65 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suriye
|
Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
67 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
69 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Özbekistan
|
Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
69 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
St. Petersburg - Pulkovo Havalimanı (LED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
69 EUR'dan başlayan fiyatlarla
|
Suriye
|
Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
79 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Suriye
|
Halep - Halep Uluslararası Havalimanı (ALP)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
79 USD'den başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
89 USD'den başlayan fiyatlarla