Trend Galeri Trend Yaşam AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

AJet, yurt dışı rotalarında bir indirim başlattı. "Kış Rotanı Seç" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşları sadece 9 USD + vergilerle satışa sunuluyor. Avrupa'dan Balkanlar'a, pek çok noktaya ekonomik uçma fırsatı sunan kampanyanın detayları netleşti. Peki, AJet 9 dolar bilet kampanyası ne zaman bitiyor? Seyahat dönemi hangi tarihleri kapsıyor? İşte bütçenizi koruyacak o uçuş takvimi.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 00:07
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

Yurt dışı seyahat hayali kuranlar için AJet'ten beklenen hamle geldi. 2026 yılının ilk çeyreğini kapsayan bu dev kampanya, özellikle sırt çantalı gezginler ve kış tatili planlayanlar için büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Türkiye'nin pek çok noktasından yurt dışına açılan AJet kanatları, bu kez "herkes uçsun" diyerek bilet fiyatlarını sembolik bir seviyeye çekti. 9 dolardan başlayan baz fiyatlara vergilerin eklenmesiyle oluşan son rakamlar biletleme ve seyahat tarihleri ile duyuruldu.

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

AJET "KIŞ ROTANI SEÇ" KAMPANYA TAKVİMİ

Kampanya kapsamındaki indirimli fiyatlardan yararlanmak için şu tarih aralıklarına dikkat etmelisiniz:

Biletleme Dönemi: 27 Ocak 2026 - 28 Ocak 2026

Seyahat Dönemi: 9 Şubat – 12 Mart 2026

Kritik Not: Kampanya kapsamında toplamda 72.000 koltuk ayrılmıştır. Kontenjan dolduğunda fiyatlar standart seviyeye dönecektir.

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

HANGİ ROTALAR KAMPANYA KAPSAMINDA?

Türkiye Çıkışlı Fırsat Uçuşları

ÜLKE

ÇIKIŞ

VARIŞ

ÜCRET

Bosna-Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

1 USD'den başlayan fiyatlarla

Bosna-Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

1 USD'den başlayan fiyatlarla

Kosova

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

1 USD'den başlayan fiyatlarla

Kuzey Makedonya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

1 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Avusturya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Danimarka

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

İsveç

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

10 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Süleymaniye - Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU)

12 USD'den başlayan fiyatlarla

Arnavutluk

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)

14 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Gence - Gence Havalimanı (GNJ)

18 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Nahçıvan - Nahçıvan Havalimanı (NAJ)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Çekya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Prag - Václav Havel Havalimanı (PRG)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Gürcistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Gürcistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

İspanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Madrid - Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Macaristan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

Arnavutluk

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)

22 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

24 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

28 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Avusturya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Belçika

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Hollanda

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

İran

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

İspanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Barselona - Barselona El Prat Havalimanı (BCN)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

İtalya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

32 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

35 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

37 USD'den başlayan fiyatlarla

İran

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

37 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Cezayir

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Fransa

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

İtalya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Lübnan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Beyrut - Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı (BEY)

43 USD'den başlayan fiyatlarla

Suriye

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)

47 USD'den başlayan fiyatlarla

Hollanda

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Rotterdam - Rotterdam The Hague Havalimanı (RTM)

48 USD'den başlayan fiyatlarla

Hollanda

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

St. Petersburg - Pulkovo Havalimanı (LED)

53 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

54 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

54 USD'den başlayan fiyatlarla

Kırgızistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)

55 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)

58 USD'den başlayan fiyatlarla

Kırgızistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)

58 USD'den başlayan fiyatlarla

Fransa

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

59 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

64 USD'den başlayan fiyatlarla

Fransa

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

75 USD'den başlayan fiyatlarla

Suriye

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)

77 USD'den başlayan fiyatlarla

Suriye

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Halep - Halep Uluslararası Havalimanı (ALP)

78 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

79 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

79 USD'den başlayan fiyatlarla

Kazakistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)

79 USD'den başlayan fiyatlarla

Kazakistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)

89 USD'den başlayan fiyatlarla

Özbekistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)

92 USD'den başlayan fiyatlarla
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

Yurt Dışı Çıkışlı Fırsat Uçuşları

ÜLKE

ÇIKIŞ

VARIŞ

ÜCRET

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 GBP'den başlayan fiyatlarla

Bosna-Hersek

Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Bosna-Hersek

Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Danimarka

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İtalya

Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Kosova

Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Rotterdam - Rotterdam The Hague Havalimanı (RTM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Kuzey Makedonya

Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Mısır

Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

1 USD'den başlayan fiyatlarla

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Gence - Gence Havalimanı (GNJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Azerbaycan

Nahçıvan - Nahçıvan Havalimanı (NAJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Belçika

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Çekya

Prag - Václav Havel Havalimanı (PRG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Fransa

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Fransa

Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Gürcistan

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Gürcistan

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

Süleymaniye - Süleymaniye Uluslararası Havalimanı (ISU)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

12 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

18 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 GBP'den başlayan fiyatlarla

Fransa

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Irak

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 USD'den başlayan fiyatlarla

İspanya

Madrid - Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı (MAD)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsveç

Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Macaristan

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Sırbistan

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Arnavutluk

Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

20 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İspanya

Barselona - Barselona El Prat Havalimanı (BCN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İtalya

Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Lübnan

Beyrut - Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı (BEY)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

29 USD'den başlayan fiyatlarla

Arnavutluk

Tiran - Tiran Uluslararası Havalimanı (TIA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

30 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Sırbistan

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

35 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Irak

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

38 USD'den başlayan fiyatlarla

İran

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Mısır

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

39 USD'den başlayan fiyatlarla

Sırbistan

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

39 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

41 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

42 USD'den başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

43 USD'den başlayan fiyatlarla

Cezayir

Cezayir - Houari Boumediene Havalimanı (ALG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Irak

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

İran

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

49 USD'den başlayan fiyatlarla

Kırgızistan

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

49 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Rusya

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

49 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Kırgızistan

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (BSZ)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

50 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

54 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

59 USD'den başlayan fiyatlarla

Rusya

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

59 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Suudi Arabistan

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

65 USD'den başlayan fiyatlarla

Suriye

Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

67 USD'den başlayan fiyatlarla

Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Kazakistan

Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

69 USD'den başlayan fiyatlarla

Özbekistan

Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

69 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Rusya

St. Petersburg - Pulkovo Havalimanı (LED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

69 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Suriye

Şam - Şam Uluslararası Havalimanı (DAM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

79 USD'den başlayan fiyatlarla

Suriye

Halep - Halep Uluslararası Havalimanı (ALP)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

79 USD'den başlayan fiyatlarla

Kazakistan

Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

89 USD'den başlayan fiyatlarla
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI: AJET indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde ve hangi seferlerde geçerli?

KABİN BAGAJI DETAYI

Kampanya ücretleri 9 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm yurt dışı uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön direkt üzerinden belirlenmiştir.

İç hat ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı yurt dışı uçuşları 10$/€ farkla satışa sunulmaktadır.

İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, kabin bagajı 5 € fiyatla satışa sunulmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aktarmalı seyahatlerde ise kabin bagajı ücreti 150 ₺ olarak uygulanacaktır.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya 72.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.