Akılalmaz taktik! Aşı olmaya protez kolla gitti

Koronovirüs aşısı olmayan kişilere birçok sosyal faaliyetin yasaklandığı İtalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Duyanları şaşkına çeviren olayda; 50 yaşında bir şahıs, aşı sertifikası için taktığı protez kolla hastanenin yolunu tuttu. "Yok artık" dedirten olay sağlık görevlisinin dikkati üzerine fark edildi.
Avrupa bu olayı konuşuyor! İtayla'da aşı olmak istemeyen ancak aşısız olması nedeniyle birçok alanda kısıtlanan bir kişi akılalmaz taktiği ile duyanları şoke etti. 50 yaşındaki kişi sahte yani protez kol taktırarak aşı olmaya gidince olanlar oldu. Protez kolu fark eden sağlık görevlisi "Bir profesyonel olarak rahatsız hissettirdi, Kolun rengi beni şüphelendirdi" ifadelerini kullanırken şahıs hakkında soruştırma başlatıldığı kaydedildi.
İtalya'da bir kişinin aşı sertifikası almak için akıl almayan bir taktiğe başvurdu.
Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta İtalya'da birçok alana aşı zorunluluğu getirilmişti. Bu durum sonrası ortaya çıkan olay, Kuzey Piedmont bölgesinde Torino'ya yakın bir kasaba olan Biella'da gerçekleşti.
DIŞ YÜZEYİ İNSAN CİLDİNE ÇOK BENZİYOR
50 yaşındaki bir şahıs, aşı olmaya giderek formları doldurup aşı işlemi uygulamasına geçildiği sırada kolunda bir gariplik fark edildi.
Yapay kolun dış yüzeyinin insan cildine çok benzediğini vurgulayan sağlık çalışanı yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı.