Akılalmaz taktik! Aşı olmaya protez kolla gitti

Avrupa bu olayı konuşuyor! İtayla'da aşı olmak istemeyen ancak aşısız olması nedeniyle birçok alanda kısıtlanan bir kişi akılalmaz taktiği ile duyanları şoke etti. 50 yaşındaki kişi sahte yani protez kol taktırarak aşı olmaya gidince olanlar oldu. Protez kolu fark eden sağlık görevlisi "Bir profesyonel olarak rahatsız hissettirdi, Kolun rengi beni şüphelendirdi" ifadelerini kullanırken şahıs hakkında soruştırma başlatıldığı kaydedildi.