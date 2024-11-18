Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

İstanbul Pendik'te bulunan uluslararası iş ortaklıkları yapan bir teknoloji ve yazılım şirketi (Periter Araştırma ve Teknoloji A.Ş), 2022 yılında mali işleri yürütmeleri için mali müşavir kardeşler Ozan F. ve Yusuf Can F. ile anlaştı. İddiaya göre; mali müşavir kardeşler, aynı yıl şirket yetkili Ahmet N'den "geçici vergi ödemesi" diyerek 1 milyon 977 bin 771 lira istedi.