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Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

İstanbul Pendik'te bulunan Teknoloji ve yazılım alanında uluslararası iş ortaklıkları yapan bir şirketin kardeş olan mali müşavirleri, vergi borcu diyerek yaklaşık 2 milyon Türk lirasını aldı. Durumdan şüphelenen şirket sahibi, vergi borcunun sadece 139 Türk lirası olduğunu ve daha önce ödendiğini öğrenince şikayetçi oldu. Muhasebeci kardeşlere "Zincirleme şekilde Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı" suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.İşte haberin detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:39
Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

İstanbul Pendik'te bulunan uluslararası iş ortaklıkları yapan bir teknoloji ve yazılım şirketi (Periter Araştırma ve Teknoloji A.Ş), 2022 yılında mali işleri yürütmeleri için mali müşavir kardeşler Ozan F. ve Yusuf Can F. ile anlaştı. İddiaya göre; mali müşavir kardeşler, aynı yıl şirket yetkili Ahmet N'den "geçici vergi ödemesi" diyerek 1 milyon 977 bin 771 lira istedi.

Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

İstenilen parayı Yusuf Can F'nin hesabına gönderen Ahmet N. vergi borcunun yüksek olduğunu düşünerek vergi dairesinden inceleme yaptı. Şirketin vergi borcunun olmadığını öğrenen Ahmet N. muhasebeci kardeşlerden şikayetçi oldu.

Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

2 MİLYON DENİLEN BORÇ 139 LİRA ÇIKTI

Savcılık soruşturması kapsamında ifade veren kardeşler Yusuf Can F. ve Ozan F, zaman zaman şirkete ilişkin SGK ve vergi ödemelerini peşin aldıklarını, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi borcunu da Ahmet N'nin yurt dışında olacağı için erken aldıklarını belirterek söyleyerek suçlamayı reddetti.

Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

Soruşturma dosyasına giren Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazısında ise şirketin 2022 yılına ait kurum geçici vergisinin 139,77 lira olduğu ve ödendiği ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren muhasebeci hırsızlığı: 2 milyon TL dedi 137 TL çıktı!

17 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, muhasebeci kardeşlerin mesleğe duyulan güveni kötüye kullanmak suretiyle "Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı" suçunu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 17 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.

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