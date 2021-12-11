Akın akın geliyorlar: Öğrenir öğrenmez acele ettik, burayı şans eseri bulduk...

Avrupa'dan karavanlarıyla yola çıkan yabancı turistler, Türkiye'nin birçok noktasını gezdikten sonra Adana'nın Yumurtalık ilçesine uğruyor.
Zeytinbeli Plajı'nda doğa ve denizle iç içe tatil yapmanın keyfini çıkaran turistler, bölge halkıyla iletişim kurarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor.
Türkiye'ye 3 kızı ve eşiyle gelen Alman Matthians Kraemer, AA muhabirine, ülkesindeki ev ve eşyalarını satarak karavan turuna çıktıklarını anlattı.
Karavanla 14 aydır gezdiklerini belirten Kraemer, 5 hafta önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.
Kraemer, Türkiye'ye geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini ifade ederek, "İnsanlar çok arkadaş canlısı. Özellikle aile olarak gezmemizden dolayı herkes çok iyi davranıyor. Buradaki misafirperverliği ailecek hissettik. Çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.
Eşi, 2 çocuğu ve köpekleriyle karavan tatili yapan Alman Henrike Wutsche de ailece Türkiye'yi çok sevdiklerini vurguladı.
Zeytinbeli Plajı'nın çok güzel olduğunu anlatan Wutsche, şöyle devam etti: