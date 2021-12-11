Akın akın geliyorlar: Öğrenir öğrenmez acele ettik, burayı şans eseri bulduk...

Karavanla 14 aydır gezdiklerini belirten Kraemer, 5 hafta önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kraemer, Türkiye'ye geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini ifade ederek, "İnsanlar çok arkadaş canlısı. Özellikle aile olarak gezmemizden dolayı herkes çok iyi davranıyor. Buradaki misafirperverliği ailecek hissettik. Çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.