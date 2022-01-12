AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; çok sayıda kent için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak 6 ila 12 derece düşecek.

ANKARA'DA YARIN KAR BEKLENİYOR Ankara'da yağışların bugün genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 5/8, perşembe -2/2, cuma -5/2, cumartesi -2/4, pazar -3/4 olması bekleniyor.

İZMİR'DE SAĞANAK GÖRÜLECEK Sabah saatlerinde sağanak beklenen İzmir'de ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. En düşük, en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 8/10, perşembe 3/7, cuma 1/9, cumartesi 4/11, pazar 4/10 olması öngörülüyor.