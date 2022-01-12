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AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul'a kar geliyor

AKOM, Valilik ve Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. 6 ile 12 derece arasında azalması beklenen sıcaklıkla beraber birçok ilde kar alarmı verildi. Başta İstanbul olmak üzere kar yağışının birçok ilde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar, don ve buzlanmalara karşı uyarılar yapıldı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:29
AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; çok sayıda kent için kar yağışı uyarısı yapıldı.

AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak 6 ila 12 derece düşecek.

AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul’a kar geliyor

ANKARA'DA YARIN KAR BEKLENİYOR

Ankara'da yağışların bugün genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 5/8, perşembe -2/2, cuma -5/2, cumartesi -2/4, pazar -3/4 olması bekleniyor.

AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul’a kar geliyor

İZMİR'DE SAĞANAK GÖRÜLECEK

Sabah saatlerinde sağanak beklenen İzmir'de ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. En düşük, en yüksek hava sıcaklıklarının, çarşamba 8/10, perşembe 3/7, cuma 1/9, cumartesi 4/11, pazar 4/10 olması öngörülüyor.

AKOM, Valilik, Meteoroloji... Saat vererek uyardılar! İstanbul’a kar geliyor

"SARI" VE "TURUNCU" UYARI

Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak ve yer yer karla karışık yağmur nedeniyle "turuncu kod", Çanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar, Isparta ve Konya'da ise kar yağışı nedeniyle "sarı kod" ile uyarı yapıldı.

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