Akran zorbalığı ana okulunda!

Konya'daki özel bir anaokuluna giden 3 yaşındaki B.A.C., yatakhanede uyuduğu esnada 4 yaşındaki çocuğun saldırısına uğradı. Vücudunu çeşitli yerlerinden ısırılıp, yaralanan B.A.C'nin ailesi durumu öğrendikten sonra şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan çocuğun annesi ile okul müdürü ve 2 öğretmen hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin B.A.C'nin uğradığı akran zorbalığında kusurlu olduğuna dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:44