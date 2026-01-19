ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101'in 22 Ocak Perşembe günü başlayacak yeni hafta aktüel kataloğu duyuruldu. Bu hafta mağazalarda; saç şekillendirici ürünler, çay makinesi, buharlı temizlik cihazı, baskül, çamaşır selesi, çalışma masası, çöp kovası, fırın tepsisi, battaniye, yorgan, masa örtüsü ve sahan gibi birçok ev ürünü indirimli fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca cep telefonu ve akıllı saat gibi teknoloji ürünleri de dikkat çekiyor.İşte 22 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları.