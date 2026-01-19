Trend Galeri Trend Yaşam ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101'in yeni hafta aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarıyla buluştu. 22 Ocak indirimleriyle birlikte pek çok üründe dikkat çeken fiyatlar öne çıkıyor. Bu hafta raflarda; saç şekillendirici ürünler, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül, çamaşır selesi, çalışma masası, çöp kovası, fırın tepsisi, battaniye, yorgan, masa örtüsü, sahan gibi ev ürünlerinin yanı sıra cep telefonu ve akıllı saat gibi teknolojik ürünler yer alıyor.Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde hangi fırsatlar bulunuyor?

Giriş Tarihi: 19.01.2026 10:48
ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101'in 22 Ocak Perşembe günü başlayacak yeni hafta aktüel kataloğu duyuruldu. Bu hafta mağazalarda; saç şekillendirici ürünler, çay makinesi, buharlı temizlik cihazı, baskül, çamaşır selesi, çalışma masası, çöp kovası, fırın tepsisi, battaniye, yorgan, masa örtüsü ve sahan gibi birçok ev ürünü indirimli fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca cep telefonu ve akıllı saat gibi teknoloji ürünleri de dikkat çekiyor.İşte 22 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları.

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ

ALDIN ALDIN! A101 aktüel 22 Ocak indirimleri: Saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül..

A101 AKTÜEL FIRSATLARI 22 OCAK İNDİRİMLERİ