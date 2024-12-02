ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından lisansüstü eğitim başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar sonuç sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. Yılda üç kez uygulanan sınavda 2024 yılının son sınavı gerçekleştirildi. 50 sözel ve 50 sayısal sorunun yer aldığı oturuma dair sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçların Aralık ayı içerisinde belli olması bekleniyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES/3 sonuçları sorgulama