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ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrildi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından lisansüstü eğitim başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar sonuç sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. Yılda üç kez uygulanan sınavda 2024 yılının son sınavı gerçekleştirildi. 50 sözel ve 50 sayısal sorunun yer aldığı oturuma dair sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçların Aralık ayı içerisinde belli olması bekleniyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES/3 sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 02.12.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 15:24
ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bu yıl son sınav gerçekleştirildi. Lisansüstü eğitime giriş puanlarını öğrenmek için adaylar ÖSYM AİS ekranı başında beklemeye başladı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından lisansüstü programlar için başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle ilan edildi. Adaylar sınav sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı cevap anahtarlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz:

GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA: osym.gov.tr adresinde duyurulacak! ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava ait sonuçları aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz:

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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