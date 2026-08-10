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ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?
ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?
Lisansüstü eğitim almak, yüksek lisans/doktora yapmak ve akademisyenlik kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 ALES/2 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 2 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevaplarının açıklanmasıyla adaylar puan hesaplamalarını şekillendirdi. Peki, "2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak?" İşte ÖSYM ile açıklama günü ve sorgulama detayları...
Giriş Tarihi: 10.08.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 14:59