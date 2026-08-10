Trend Galeri Trend Yaşam ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?

ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?

Lisansüstü eğitim almak, yüksek lisans/doktora yapmak ve akademisyenlik kadrolarına atanmak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 ALES/2 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 2 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevaplarının açıklanmasıyla adaylar puan hesaplamalarını şekillendirdi. Peki, "2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak?" İşte ÖSYM ile açıklama günü ve sorgulama detayları...

Giriş Tarihi: 10.08.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 14:59
ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?

2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) ardından değerlendirme süreci başladı. ÖSYM'nin yıllık sınav takvimiyle belirlenen ALES/2 sonuç tarihi, adayların tercih ve başvuru takvimlerini doğrudan şekillendirecek.

ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?

2026 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda ALES/2 sınav sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?

ALES/2 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek. Adaylar sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapabilecek.

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ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınava giren adayların elde edeceği ALES Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleri, akademik kadro ilanlarında ve enstitü başvurularında uzun vadeli bir kullanım imkanı sunuyor. Resmi mevzuata göre, ALES sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren puanların geçerlilik süresi 5 yıl olarak uygulanıyor.

ALES/2 Sonuç Tarihi Belli Oldu! ÖSYM ile 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilecek?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör