Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali Seçkiner Alıcı'nın oynadığı diziler
Müzisyen ve oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in güncel projelerinden Cennetin Çocukları dizisinin kadrosunda yer alan Alıcı, yılbaşı gecesi dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yarışacak. Peki; Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:19