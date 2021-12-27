Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. Buca İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü polis kontrol noktasından kaçmak için ani manevra yaparak kaçmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü otomobiliyle sokaktaki bir iş yerine daldı. Ölümün kıyısından dönen iş yerindeki kadınlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya böyle yansıdı!
Olay geçen çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre alkollü sürücü D.B., yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi.
D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, sokağın köşesindeki iş yerine daldı.
Saniyeler kadın ile çocuğun önünden geçtiği iş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.