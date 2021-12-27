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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. Buca İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü polis kontrol noktasından kaçmak için ani manevra yaparak kaçmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü otomobiliyle sokaktaki bir iş yerine daldı. Ölümün kıyısından dönen iş yerindeki kadınlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya böyle yansıdı!

Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:34 PAYLAŞ