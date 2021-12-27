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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. Buca İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü polis kontrol noktasından kaçmak için ani manevra yaparak kaçmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü otomobiliyle sokaktaki bir iş yerine daldı. Ölümün kıyısından dönen iş yerindeki kadınlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya böyle yansıdı!

Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:34
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

Olay geçen çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

İddiaya göre alkollü sürücü D.B., yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, sokağın köşesindeki iş yerine daldı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

Saniyeler kadın ile çocuğun önünden geçtiği iş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

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