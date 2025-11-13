ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın piyasasının en popüler ve likit yatırım aracı olan gram altın, 13 Kasım 2025 Perşembe gününe 5.697 TL seviyesinden alıcı bularak başladı. Dün akşamki kapanışa göre güne sınırlı bir yükselişle başlayan gram altın rekor üstüne rekor kırışının ardından ani bir düşüşle dengeli bir seyre gelmişti. Altında yeniden yükseliş seyri görülüyor.