Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 13 Kasım 2025 Perşembe sabahına yüksek bir seyirle başladı. Özellikle en çok merak edilen yatırım araçları olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, güncel ekonomik verilerin, faiz kararlarının ve döviz kurunun etkisiyle anlık değişimler gösteriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı alış-satış rakamları:

Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:09
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları, Kasım ayının ortasında küresel ve yerel dinamiklerin etkisi altında yön arayışını sürdürüyor. Güvenli liman arayışındaki küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar, anlık olarak gram altın ne kadar ve çeyrek altın kaç TL sorularına cevap bulmaya çalışıyor. 13 Kasım 2025 itibarıyla ons altındaki hareketlilik altının gram fiyatına yansıyor. İşte, güncel rakamlar:

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın piyasasının en popüler ve likit yatırım aracı olan gram altın, 13 Kasım 2025 Perşembe gününe 5.697 TL seviyesinden alıcı bularak başladı. Dün akşamki kapanışa göre güne sınırlı bir yükselişle başlayan gram altın rekor üstüne rekor kırışının ardından ani bir düşüşle dengeli bir seyre gelmişti. Altında yeniden yükseliş seyri görülüyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI - 13 KASIM 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.190,54 dolar
SATIŞ: 4.190,81 dolar

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.545,00 TL
SATIŞ: 39.127,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.694,07 TL
SATIŞ: 5.694,86 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.346,83 TL
SATIŞ: 5.595,73 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 39.235,00 TL
SATIŞ: 39.537,00 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.581,00 TL
SATIŞ: 9.670,00 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 38.206,00 TL
SATIŞ: 38.532,00 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.162,00 TL
SATIŞ: 19.328,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ