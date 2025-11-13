Trend
Galeri
Trend Yaşam
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 13 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları 13 Kasım 2025 Perşembe sabahına yüksek bir seyirle başladı. Özellikle en çok merak edilen yatırım araçları olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, güncel ekonomik verilerin, faiz kararlarının ve döviz kurunun etkisiyle anlık değişimler gösteriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı alış-satış rakamları:
Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:09