GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL üzerini gören gram altın haftanın 2. işlem gününde 2916 liradan işlem görüyor. Rekor üstüne rekor kıran altında yaşanan anlık düşüş yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Yaşanan uluslararası gelişmelere bağlı olarak ONS takip edilirken FED'in yeni kararı için de tahminler başladı. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları 15 Ekim 2024 Salı...