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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL üzerini gören gram altın haftanın 2. işlem gününde 2916 liradan işlem görüyor. Rekor üstüne rekor kıran altında yaşanan anlık düşüş yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Yaşanan uluslararası gelişmelere bağlı olarak ONS takip edilirken FED'in yeni kararı için de tahminler başladı. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları 15 Ekim 2024 Salı...

Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:09
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları ile gündemdeki yerini koruyor. FED'in faiz indirimi ardından ivme kazanan ve düşüş yaşayan altında ekim ayı itibarıyla yeniden toparlanma başladı. Haftanın yeni işlem gününde grafik yeniden yukarı yönlü artışı gösteriyor. Peki; 15 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

FED'İN YENİ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz toplantıda yapılan faiz indirimi ardından ivme kazanan altın fiyatları yeni FED faiz kararını bekliyor. ABD Merkez Bankası Ekim ayını geçerek bir sonraki toplantısını 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İşte, canlı altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

15 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.646,25 dolar
SATIŞ: 2.646,54 dolar

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.917,31 TL
SATIŞ: 2.918,67 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 Ekim 2024 Salı: Tam altın, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.168,00 TL
SATIŞ: 20.473,00 TL

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