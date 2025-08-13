Trend Galeri Trend Yaşam Altın Fiyatları Canlı Alış-Satış: 13 Ağustos 2025 bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Son günlerde altın fiyatları, beklendiği üzere yukarı yönlü hareketine devam ederken anlık düşüşler yaşıyor. 13 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın yaklaşık 4.391 TL, çeyrek altın ise 7.240 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ons altın fiyatları da küresel piyasaları ve dolar kurundaki dalgalanmaları takip ediyor. Kapalıçarşı, bankalar ve dijital platformlardan takip edilen canlı altın alış-satış rakamları derlendi. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?