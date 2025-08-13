Trend Galeri Trend Yaşam Altın Fiyatları Canlı Alış-Satış: 13 Ağustos 2025 bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın Fiyatları Canlı Alış-Satış: 13 Ağustos 2025 bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Son günlerde altın fiyatları, beklendiği üzere yukarı yönlü hareketine devam ederken anlık düşüşler yaşıyor. 13 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın yaklaşık 4.391 TL, çeyrek altın ise 7.240 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ons altın fiyatları da küresel piyasaları ve dolar kurundaki dalgalanmaları takip ediyor. Kapalıçarşı, bankalar ve dijital platformlardan takip edilen canlı altın alış-satış rakamları derlendi. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 06:28
13 Ağustos 2025 itibarıyla altın piyasasında işlem günleri yarılandı. Gram altın gibi çeyrek altın fiyatları da benzer bir seyirde. Son verilere göre ons altın 3.350 USD bandını koruyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın yatırımcıları ve günlük birikimlerini değerlendirmek isteyenler için piyasanın nabzını tutan rakamlar şöyle:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 13 AĞUSTOS 2025

Altın fiyatları günün açılış fiyatlarına göre hazırlanmıştır. Güncel veriler için canlı altın fiyatları linklerine tıklayarak anlık verileri görüntüleyebilirsiniz:

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.351,54 dolar
SATIŞ: 3.351,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.151,00 TL
SATIŞ: 29.592,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.391,09 TL
SATIŞ: 4.39100,50 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.001,52 TL
SATIŞ: 4.218,30 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 29.034,00 TL
SATIŞ: 29.490,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.170,00 TL
SATIŞ: 7.240,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.594,00 TL
SATIŞ: 28.826,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 14.341,00 TL
SATIŞ: 14.479,00 TL

