ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.08.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 06:38
18 Ağustos 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram, çeyrek ve ons altındaki anlık değişimler merak konusu olurken, küresel ekonomik gelişmeler fiyatlarda dalgalanmalara yol açıyor. Piyasalarda işlem yapanlar ise, "Bugün altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Ağustos tarihinde gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarıyla ilgili son bilgiler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.399,24

SATIŞ(TL) 4.399,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.216,00

SATIŞ(TL) 7.249,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 29.235,00

SATIŞ(TL) 29.677,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.026,52

SATIŞ(TL) 4.224,22

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.345,21

SATIŞ(USD) 3.345,77

