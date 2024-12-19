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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma 19 Aralık 2024 Perşembe günü de sürüyor. Yatırımcıların gözdesi olan altın, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından yeniden yükselmeye başladı. Bu gelişme, özellikle Kapalıçarşı'daki son duurmu yakından takip eden altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. ONS altın, güne 2.610,81 TL seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 19 Aralık itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:15
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında, son dönemde yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Altının değer kazanmasında, jeopolitik risklerin etkisi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi önemli rol oynadı. Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre; gram altın 2.941 TL'den alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 2.711 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 19 Aralık 2024 Perşembe günü için güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.786,00

Satış: 4.907,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.941,39

Satış: 2.941,76

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.632,00

Satış: 9.815,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.174,00

Satış: 19.554,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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