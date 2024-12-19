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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 19 Aralık bugün gram, çeyrek, yarım, tam , ons ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma 19 Aralık 2024 Perşembe günü de sürüyor. Yatırımcıların gözdesi olan altın, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından yeniden yükselmeye başladı. Bu gelişme, özellikle Kapalıçarşı'daki son duurmu yakından takip eden altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. ONS altın, güne 2.610,81 TL seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 19 Aralık itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar?