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CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, küresel ticaret endişelerini artırarak güvenli liman talebini yükseltti. Bu gelişmelerle altın, son bir ayın dip seviyesinden toparlandı. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutması ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Haftanın son işlem gününde gram altın 4.305 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Ağustos 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...