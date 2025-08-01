Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları, 1 Ağustos 2025 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, küresel ticaret endişelerini artırarak güvenli liman talebini yükseltti. Bu gelişmelerle altın, son bir ayın dip seviyesinden toparlandı. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutması ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Haftanın son işlem gününde gram altın 4.305 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Ağustos 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:07
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları 1 Ağustos 2025 Cuma günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye alacağı yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret gerilimi, altına olan talebi yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte altın, son bir ayın dip seviyesinden toparlandı. Ancak Fed'in faizleri sabit tutması ve olası indirimlerin zayıflaması, altındaki yükselişi sınırladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.038,00

Satış: 7.100,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.304,51

Satış: 4.304,93

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.076,00

Satış: 14.201,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.065,00

Satış: 28.272,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.295,19

Satış: 3.295,51

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
CANLI ALTIN ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 1 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?