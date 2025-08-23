Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Hem birikim yapanlar hem de alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyenler güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak öne çıkan altın, doların güçlenmesiyle haftanın son işlem gününde sınırlı bir düşüş yaşadı. Peki, 23 Ağustos altın fiyatları bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın için güncel fiyat bilgileri ve canlı altın fiyatı takip ekranı..

Giriş Tarihi: 23.08.2025 06:27
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Haftanın son işlem gününde ons altın 3.338 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. Piyasaların gözü ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalara çevrildi. Powell'ın faiz indirimi sinyali verip vermeyeceği merak edilirken, güncel altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.235,00

Satış: 7.340,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.443,42

Satış: 4.443,92

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.469,00

Satış: 14.681,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 28.849,00

Satış: 29.227,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.371,85

Satış: 3.372,23

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Ağustos bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?