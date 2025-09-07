Trend Galeri Trend Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Eylül bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ABD Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 3.588 dolarla rekor kırarken, gram altın da 4.750 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördü. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2025 güncel alış-satış tablosu…

Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:44
7 Eylül 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ABD'den gelen zayıf istihdam verisi, altını yükselişe taşıdı. Ons altın 3.588 dolarla rekor kırarken, gram altın da yüzde 0,6 artışla 4.750 lirayı geçti. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı tablosu…

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.788,00

Satış: 7.854,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.756,20

Satış: 4.756,89

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 15.576,00

Satış: 15.709,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 31.057,00

Satış: 31.273,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.587,06

Satış: 3.587,58

