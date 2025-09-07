ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Eylül bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

7 Eylül 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve ABD'den gelen zayıf istihdam verisi, altını yükselişe taşıdı. Ons altın 3.588 dolarla rekor kırarken, gram altın da yüzde 0,6 artışla 4.750 lirayı geçti. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı tablosu…