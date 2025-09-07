Trend
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 7 Eylül bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ABD Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 3.588 dolarla rekor kırarken, gram altın da 4.750 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördü. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2025 güncel alış-satış tablosu…
Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:44