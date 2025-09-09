Trend
Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 9 Eylül 2025 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları canlı ve anlık olarak merak ediliyor. Peki, gram altın düştü mü, yükseldi mi, güncel fiyatlar ne durumda? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 09.09.2025 07:53