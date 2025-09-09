Trend Galeri Trend Yaşam Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 9 Eylül 2025 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları canlı ve anlık olarak merak ediliyor. Peki, gram altın düştü mü, yükseldi mi, güncel fiyatlar ne durumda? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2025 07:53
Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Gram ve çeyrek altın almak ya da bozdurmak isteyenler 9 Eylül 2025 tarihli güncel rakamları sorguluyor. Peki, altın fiyatları son durum ne, gram altın bugün kaç TL oldu? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları...

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 EYLÜL 2025 SALI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.647,52
SATIŞ: 3.647,90

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 32.316,00 TL
SATIŞ: 32.801,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.838,06 TL
SATIŞ: 4.838,57 TL

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.439,08 TL
SATIŞ: 4.681,47 TL

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.955,00 TL
SATIŞ: 8.036,00 TL

Altın Fiyatları canlı ve anlık takip et! 9 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 15.910,00 TL
SATIŞ: 16.073,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ