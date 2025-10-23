Trend Galeri Trend Yaşam Altın fiyatlarında gerileme sürüyor! 23 Ekim gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınındaki gerileme yatırımcıların dikkatini çekti. 23 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasındaki son rakamlar merak konusu oldu. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.10.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 06:32
Haftanın ortasına girilirken altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve dolar kurundaki dalgalanma, altın yatırımcısının takibini hızlandırdı. 23 Ekim 2025 Perşembe günü gram, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Türkiye'de serbest piyasada gram altın, alış yönünde yaklaşık 5.510,98 TL olarak ölçülüyor.

Yatırımcılar "gram altın ne kadar oldu?", "çeyrek altın kaç TL?" gibi sorularla canlı olarak piyasayı takip ediyor. İşte, alış-satış rakamları:

CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 EKİM 2025

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.510,98 TL
SATIŞ: 5.511,68 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.708,00 TL
SATIŞ: 39.290,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.309,63 TL
SATIŞ: 5.595,91 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.514,00 TL
SATIŞ: 9.670,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.940,00 TL
SATIŞ: 38.504,00 TL