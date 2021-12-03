Trend Galeri Trend Yaşam Altın vurgunu hayal oldu! Oyuncak silahlı soyguncu gerçek silahla vuruldu!

Altın vurgunu hayal oldu! Oyuncak silahlı soyguncu gerçek silahla vuruldu!

Şanlıurfa'da ilginç bir olay yaşandı. Elinde tabanca, yüzünde kar maskesi ile girdiği iş yerinde kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit eden Nihat Açıkgöz (28), 720 gram altını alıp kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından ayağından tabanca ile vurulan soyguncu, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Soyguncunun elindeki tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 14:09 PAYLAŞ