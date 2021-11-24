Aman dikkat! Yeni Android virüsü bankacılık uygulamalarını hedef alıyor!

Geliştirilmiş sürüm kullanıcının hangi tuşlara bastığını günlüğüne kaydediyor, şifreleri çalıyor, bir işlem başlatabiliyor veya bir işlem için yetkilendirme yapabiliyor. Bunları gerçekleştirirken de siber korsana adım adım her şeyi bildiriyor. Hacker, trojan sayesinde cihaza yetkisiz şekilde giriş yapabiliyor.

BrazKing'in bulaşması yine bir kandırmacadan ibaret. Kurbanlar, cihazlarındaki güvenlik sorunlarını gösteren ve işletim sistemini güncellemesini gerektiğini belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Bu uyarı kurban kişiyi virüslü sahte güncellemeyi içeren bir HTTPS web sitesine yönlendiriyor. Kullanıcının sahte güncellemeyi yüklemesi içinse bilinmeyen kaynaklardan dosya yükleme ayarını açması gerekiyor. Sahte güncelleme Android cihaza yüklendiğinde BrazKing de bulaşmış oluyor.

BrazKing, önceki sürümlerinde olduğu gibi bankacılık uygulamalarını hedef alıyor. Uygulamalara arka arkaya saldırılar gerçekleştirmek için erişebilirlik izinlerini kötüye kullanıyor.

Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, "BrazKing diğer bankacılık virüsleri gibi oldukça sinsi. Önceki sürüme göre kendini gizleme konusunda çok daha yetenekli. Bankacılık bilgilerine erişmek dışında, SMS mesajlarını okumak, hangi tuşların kullanıldığını kaydetmek, kişi listelerine erişmek, bildirimleri engellemek gibi tehlikeli özeliklere sahip" dedi.