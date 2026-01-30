Trend
Galeri
Trend Yaşam
Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ Ankara'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ Ankara'da baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Başkent Ankara'da barajlardaki su seviyesi, son dönemde yaşanan yağış azlığı ve tüketim artışıyla birlikte yeniden gündeme geldi. ASKİ'nin açıkladığı son veriler doğrultusunda Ankara baraj doluluk oranları araştırılıyor. İşte güncel baraj doluluk oranları…
Giriş Tarihi: 30.01.2026 12:50