Trend Galeri Trend Yaşam Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Başkent Ankara'da barajlardaki su seviyesi, son dönemde yaşanan yağış azlığı ve tüketim artışıyla birlikte yeniden gündeme geldi. ASKİ'nin açıkladığı son veriler doğrultusunda Ankara baraj doluluk oranları araştırılıyor. İşte güncel baraj doluluk oranları…

Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:54
Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ankara'da su kaynaklarının mevcut durumu, baraj doluluk oranlarıyla birlikte yakından takip ediliyor. ASKİ'nin paylaştığı güncel tablo sonrası "Ankara'da baraj doluluk oranı kaç oldu?" sorusu vatandaşların gündemine oturdu. Başkenti besleyen barajların son durumu netleşti.

Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ verilerine göre bugün Ankara'daki baraj doluluk oranları şu şekilde:

  • Toplam baraj doluluk oranı: %12,88
  • Aktif (kullanılabilir) doluluk oranı: %1,60
Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

23 OCAK ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • Akyar Barajı: %2.13
  • Çamlıdere Barajı: %13.94
  • Çubuk 2 Barajı: %4.31
  • Eğrekkaya Barajı: %18.40
  • Kargalı Barajı: %14.39
  • Kavşakkaya Barajı: %3.40
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %9.21
  • Peçenek Barajı: %15.46
  • Türkşerefli Barajı: %5,92
Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

2026 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2026 30,060,128

Ankara baraj doluluk oranı güncellendi! 30 Ocak 2026 ASKİ ile Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI NEDİR, NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Barajlarda minimum su seviyesi su alma yapısı kotu olarak tanımlanmaktadır. Bu kotun altındaki hacim baraj işletme ömrü boyunca havzadan gelen sürüntü malzeme için ayrılmış olup bu hacme ölü hacim denir. Aktif hacim ise mininum su kotu ile normal su kotu (Suyun alınabileceği en üst kot) arasında kalan hacmi ifade eder. Ölü hacim baraj işletmesi boyunca azaldığından ve bu kottan su alınması için ayrı bir pompaj sistemi kurulması gerektiğinden işletme faaliyetleri aktif hacme göre planlanır. İlgili bakanlıkça da doluluk oranı aktif hacme göre açıklanmaktadır. Baraj Toplam doluluk miktarı – ölü hacim miktarı =Aktif Doluluk miktarı Aktif mevcut kullanılabilir su miktarı / Aktif kullanılabilen toplam su miktarı = Aktif Doluluk oranı