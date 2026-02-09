Ankara baraj doluluk oranları güncellendi! ASKİ ile Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, ASKİ tarafından 8 Şubat itibarıyla güncel verilerle paylaşıldı. Kış aylarında beklenen yağışların barajlara etkisi yakından izlenirken, açıklanan oranlar başkentteki su durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor. Barajlardaki mevcut seviye, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar açısından dikkatle değerlendiriliyor.
|Dönem
|Su Miktarı
|Ocak-2025
|23.485.595
|Şubat-2025
|11.362.033
|Mart-2025
|24.446.143
|Nisan-2025
|38.344.766
|Mayıs-2025
|34.821.344
|Haziran-2025
|5.653.167
|Temmuz-2025
|4.046.432
|Ağustos-2025
|3,730,148
|Eylül-2025
|5.225.594
|Ekim-2025
|8.847.145
|Kasım-2025
|7.847.803
|Aralık-2025
|9.403.288