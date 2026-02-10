ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM 2026: ASKİ ile Ankara barajlarında su seviyesi yükseldi mi?

ASKİ tarafından paylaşılan 10 Şubat tarihli güncel veriler, Ankara'daki barajların doluluk durumunu ortaya koydu. Mevsim koşulları ve yağışlara bağlı olarak değişim gösteren su seviyeleri, kentte hem yetkililer hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Açıklanan son oranlar, Ankara'nın mevcut su rezervlerine dair net bir tablo sunuyo