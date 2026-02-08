Trend Galeri Trend Yaşam Ankara baraj doluluk oranlarını ASKİ duyurdu! 8 Şubat 2026 Ankara'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, ASKİ tarafından 8 Şubat itibarıyla güncel verilerle paylaşıldı. Kış aylarında beklenen yağışların barajlara etkisi yakından izlenirken, açıklanan oranlar başkentteki su durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor. Barajlardaki mevcut seviye, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar açısından dikkatle değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 14:25
ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre Ankara barajlarındaki doluluk oranları 8 Şubat itibarıyla netlik kazandı. Yağış miktarları ve mevsimsel etkiler doğrultusunda şekillenen su seviyeleri, hem yetkililerin hem de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Açıklanan güncel doluluk oranları, Ankara'nın su kaynaklarının mevcut durumunu ortaya koyuyor.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ verilerine göre 8 Şubat 2026 Pazar günü Ankara'daki toplam baraj doluluk oranı yüzde 16.91 olarak ölçülürken, aktif (kullanılabilir) doluluk oranı ise yüzde 7.23 olarak ölçüldü.

İşte, 8 Şubat Ankara barajlarının doluluk oranları;

  • Akyar Barajı: %19.75
  • Çamlıdere Barajı: %16.42
  • Çubuk 2 Barajı: %15.52
  • Eğrekkaya Barajı: %27.45
  • Kargalı Barajı: %16.05
  • Kavşakkaya Barajı: %12.19
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %15.21
  • Peçenek Barajı: %17.56
  • Türkşerefli Barajı: %5,92
  • Uludere Barajı %36,445
Geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırıldığında, barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşandığı görülüyor. 2024'ün aynı döneminde doluluk oranının yüzde 29,81 olarak kaydedilmiş olması, son bir yılda Ankara'nın su rezervlerinde yüzde 17'den fazla bir gerilemeye işaret ediyor.

2025 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2025 23.485.595
Şubat-2025 11.362.033
Mart-2025 24.446.143
Nisan-2025 38.344.766
Mayıs-2025 34.821.344
Haziran-2025 5.653.167
Temmuz-2025 4.046.432
Ağustos-2025 3,730,148
Eylül-2025 5.225.594
Ekim-2025 8.847.145
Kasım-2025 7.847.803
Aralık-2025 9.403.288
2026 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2026 55,762,949
Şubat-2026 68,336,331
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI NEDİR, NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Barajlarda minimum su seviyesi su alma yapısı kotu olarak tanımlanmaktadır. Bu kotun altındaki hacim baraj işletme ömrü boyunca havzadan gelen sürüntü malzeme için ayrılmış olup bu hacme ölü hacim denir. Aktif hacim ise minimum su kotu ile normal su kotu (Suyun alınabileceği en üst kot) arasında kalan hacmi ifade eder.

Ölü hacim baraj işletmesi boyunca azaldığından ve bu kottan su alınması için ayrı bir pompaj sistemi kurulması gerektiğinden işletme faaliyetleri aktif hacme göre planlanır. İlgili bakanlıkça da doluluk oranı aktif hacme göre açıklanmaktadır. Baraj Toplam doluluk miktarı – ölü hacim miktarı =Aktif Doluluk miktarı Aktif mevcut kullanılabilir su miktarı / Aktif kullanılabilen toplam su miktarı = Aktif Doluluk oranı

YAĞMUR YAĞDIĞI HALDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ARTMIYOR?

Baraj Doluluk Oranları; Baraj kapasitelerimizin yüksek olması nedeniyle yılın ilk aylarında doluluk oranı yavaş artar. Ancak havaların ısınması ve kar erimeleriyle birlikte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranda artış sağlanır.

