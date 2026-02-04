Trend Galeri Trend Yaşam Ankara'daki barajlarda doluluk oranı değişti! ASKİ verileriyle 4 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı değişti! ASKİ verileriyle 4 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre güncel baraj doluluk oranları da belli oldu. Aktif (kullanılabilir) doluluk oranı geçtiğimiz yıla kısayla düşük seviyelere çekildi. Uzmanlar, yağışların sürmesi halinde barajdaki su seviyesinin artabileceğini açıklarken, gözler güncel verilere çevrildi. İşte, Ankara baraj doluluk oranları.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 10:37