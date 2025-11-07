Trend Galeri Trend Yaşam ANLIK ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ: 7 Kasım Cuma tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyan gram altın ve çeyrek altın, haftanın son işlem gününde kritik seviyelerde seyrediyor. Özellikle ons altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi, yurt içi piyasalarda da kendini gösterdi. Peki, 7 Kasım 2025 Cuma günü güncel altın fiyatları ne durumda, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?