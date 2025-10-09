Trend Galeri Trend Yaşam ANLIK DEPREMLER 9 EKİM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Gece yarısı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, sarsıntının merkez üssü ve şiddeti belli olurken, son depremler listesi güncellendi. İşte az önce meydana gelen depremle ilgili ayrıntılar ve güncel son depremler listesi

Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:42
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi, meydana gelen her sarsıntının ardından yenileniyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar, bu listeler üzerinden anlık bilgilere ulaşabiliyor. Gece saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından depremle ilgili ayrıntılar araştırılırken, merkez üssü ve büyüklüğüne dair veriler de netleşiyor. İşte son depreme dair güncel bilgiler:

SON DEPREMLER: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Marmara Denizi merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.33'te kaydedilen sarsıntı yerin 9.9 km altında ölçüldü.

İşte, detaylar:

KÜTAHYA SİMAV'DA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.29'da gerçekleşen depremin derinliği 9.18 km olarak kaydedildi.

GECE DE BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Kütahya Simav'da saat 02.54'te de 4.9'luk bir deprem meydana gelmiş ve bu depremin derinliği de 12.1 km olarak kaydedilmişti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel verilere ulaşabilirsiniz;

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ