ANLIK DEPREMLER 9 EKİM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Gece yarısı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, sarsıntının merkez üssü ve şiddeti belli olurken, son depremler listesi güncellendi. İşte az önce meydana gelen depremle ilgili ayrıntılar ve güncel son depremler listesi