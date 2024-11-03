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Antalya falezlerde panik anları: Bütün kıyafetlerini çıkartıp…

Antalya'da bir genç, polis ekiplerini alarma geçirdi. 40 metrelik falezlerde tehlikeli hareketlerde bulunan ve üzerindeki kıyafetleri çıkaran genci polis ekipleri 1 saatin sonunda ikna edebildi…

İHA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:34
Antalya falezlerde panik anları: Bütün kıyafetlerini çıkartıp…

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle görüşmek istediğini belirten bir kişi yaklaşık 40 metrelik falezlerin kenarına gelerek tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

Antalya falezlerde panik anları: Bütün kıyafetlerini çıkartıp…

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, isminin Abdullah olduğu öğrenilen şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi.

Antalya falezlerde panik anları: Bütün kıyafetlerini çıkartıp…

Ekiplerden ilk olarak sigara isteyen şahıs, ardından alkol talebinde bulundu.

Antalya falezlerde panik anları: Bütün kıyafetlerini çıkartıp…

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik uğraşının ardından şahıs bulunduğu yerden uzaklaşırken, kıyafetlerini giymesi için bir polis memuru gence yardımcı oldu.

Antalya falezlerde panik anları: Bütün kıyafetlerini çıkartıp…

Ekiplerin gözetiminde tehlikeli bölgeden uzaklaştırılan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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