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Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anında olay yerinden geçen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:06
Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Egemen Ceylan (17) idaresindeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet, Fadime Tuncer Caddesi'nden D-400 Karayolu'na çıkan Abdülkerim B.'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetin sol ön kısmına çarptı.

Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı. Kazaya karışan motosiklet ise yolda 120 metre sürüklendikten sonra durdu.

Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Egemen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

BABA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Kazaya kurban giden gencin babası, kaza sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sanayiden şehir merkezi istikametine giden baba, yolda kaza olduğunu fark edip durdu.

Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

KASKI ÇIKARINCA!

Olay yerinde yaralının başına gelen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince şoke oldu. Oğlunun kaldırıldığı hastaneye giden baba, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

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