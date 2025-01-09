Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Egemen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



