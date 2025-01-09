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Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…
Antalya feci kaza can aldı! Kazayı gören baba yardıma geldi: Hayatının şokunu yaşadı! Kaskı çıkarınca…
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anında olay yerinden geçen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:06