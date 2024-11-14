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Antalya'da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!

Antalya'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır yakınlarının ulaşamadığı İran uyruklu kardeşler 44 yaşındaki Mohammedreza Yasovalian, 36 yaşındaki Mohsen Yasovalian ve 33 yaşındaki Amirhossein Yasovalian, yaşadıkları evde ölü bulundu. Camların bantla, kapı altlarının havlu ile kapatıldığı odanın ortasında mangal içerisinde yakılmış kömür bulundu. Odada ise kardeşler tarafından yazılan 9 sayfalık Farsça not ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:58
Antalya’da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışmak için Antalya'ya geldi.

Antalya’da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!

3 kardeş Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralamıştı.

Antalya’da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!

İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi.

Antalya’da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!

Yardım talebi üzerine Esedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine giderek, durumu anlattı.

Antalya’da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!

Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla korkunç manzara ile karşılaştı. Eve giren ekipler, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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