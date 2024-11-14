Antalya'da 3 kardeş ölü bulunmuştu: 9 sayfalık not detayı şoke etti!
Antalya'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır yakınlarının ulaşamadığı İran uyruklu kardeşler 44 yaşındaki Mohammedreza Yasovalian, 36 yaşındaki Mohsen Yasovalian ve 33 yaşındaki Amirhossein Yasovalian, yaşadıkları evde ölü bulundu. Camların bantla, kapı altlarının havlu ile kapatıldığı odanın ortasında mangal içerisinde yakılmış kömür bulundu. Odada ise kardeşler tarafından yazılan 9 sayfalık Farsça not ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:58