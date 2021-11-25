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Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı!

Antalya'da bunalıma giren eski hostes, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Çıktığı otelin ikinci katının penceresinden ayaklarını sarkıtan kadın, kapıyı da içeriden kilitledi. 3 saatte ikna edilen kadın, polis ekiplerine adeta ecel teri döktürdü. E.Ç, "İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım" dedi.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 16:52
Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı!

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce hostes olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi E.Ç. (31), bugün sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte kaldığı otel odasının penceresinden dışarı ayaklarını sarkıttı.

Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı!

Kadını pencerede gören diğer odadaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kapıyı kilitleyen kadın, kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediğini söyledi.

Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı!

Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekibi de geldi. Yan odanın penceresine gelen polisler tarafından ikna edilen kadın, 3 saat sonra penceren indirildi. Kadın olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı!

Yapılan incelemede E.Ç'nin 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi olduğu belirlendi.

Antalya’da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı!

Burada da polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen E.Ç, İHA muhabirine, "İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım" demişti.

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