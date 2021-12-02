Antalya’da Buse Acar hortumda kayboldu! Acılı baba böyle duyurdu: Günler sonra…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar'ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı.

Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.