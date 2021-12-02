Antalya’da Buse Acar hortumda kayboldu! Acılı baba böyle duyurdu: Günler sonra…

Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur ve çıkan hortum sonrasında sel sularına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kayboluşunun üzerinden 3 yıla yakın zaman geçti. Acılı babanın sözleri ise yürekleri yaktı...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar'ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı.
Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi.
Acar yardıma gelenlere "Arabada çocuğum var" deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.
Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.
Dere yatağının kurumasından sonra Buse'nin bulunma ihtimali görülen 100'e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti.